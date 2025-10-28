Netanyahu ordina potenti attacchi sulla Striscia Almeno 3 raid su Gaza City bombe vicino a un ospedale Vance | Scaramucce

28 ott 2025

Netanyahu ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia. E Hamas rinvia la restituzione del corpo di uno degli ostaggi prevista per questa sera. Ma il vicepresidente americano JD Vance: «Il cessate il fuoco resisterà». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Netanyahu ordina «potenti attacchi» sulla Striscia. «Almeno 3 raid su Gaza City, bombe vicino a un ospedale». Vance: «Scaramucce»

