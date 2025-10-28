Netanyahu ordina potenti attacchi sulla Striscia Almeno 3 raid su Gaza City bombe vicino a un ospedale Vance | Scaramucce

Netanyahu ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia. E Hamas rinvia la restituzione del corpo di uno degli ostaggi prevista per questa sera. Ma il vicepresidente americano JD Vance: «Il cessate il fuoco resisterà». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Netanyahu ordina «potenti attacchi» sulla Striscia. «Almeno 3 raid su Gaza City, bombe vicino a un ospedale». Vance: «Scaramucce»

Scopri altri approfondimenti

+++ Netanyahu ordina «attacchi potenti» nella Striscia di Gaza: perché sta per saltare la pace +++ - facebook.com Vai su Facebook

Nuovi attacchi dell’Idf nella Striscia, 11 morti. Netanyahu ordina stop aiuti a Gaza editorialedomani.it/politica/mondo… - X Vai su X

Gaza, Netanyahu ordina attacchi “immediati e potenti” sulla Striscia: vacilla il cessate il fuoco - Benjamin Netanyahu ha ordinato all’esercito di condurre "potenti e immediati raid" in risposta a quella che il governo israeliano definisce ... Lo riporta fanpage.it

Gaza, cessate il fuoco a rischio: Netanyahu ordina attacchi immediati e potenti - Gaza, Netanyahu ordina raid immediati dopo le presunte violazioni di Hamas nella consegna dei corpi degli ostaggi. Da notizie.it

La tregua è finita, Netanyahu ordina “potenti attacchi” su Gaza e bombarda Rafah - Netanyahu annuncia "potenti attacchi" su Gaza accusando Hamas di aver violato la tregua: primi raid israeliani su Rafah. Come scrive lanotiziagiornale.it