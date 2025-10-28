Netanyahu ordina nuovi raid a Gaza
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all’Idf «di compiere immediatamente potenti attacchi nella Striscia di Gaza ». Lo ha reso noto l’emittente pubblica Kan, citando un comunicato diffuso dall’ufficio del premier. La decisione è arrivata dopo nuovi scontri esplosi nella zona di Rafah, nel sud dell’enclave, dove — secondo media israeliani — Hamas avrebbe aperto per primo il fuoco, violando così la tregua in vigore. Intanto droni dell’aviazione israeliana continuano a sorvolare Gaza, mentre cresce la preoccupazione tra la popolazione civile per una possibile ripresa dei raid. 🔗 Leggi su Lettera43.it
