Netanyahu ordina massicci raid su Gaza

17.20 Scontri a fuoco a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, fra militanti di Hamas e soldati dell'Idf. Secondo Haaretz, i terroristi di Hamas hanno aperto il fuoco contro le forze dell'esercito israeliano, colpendo con cecchini e missili anticarro. E i militari dell'Idf hanno risposto. Immediata la reazione del premier Netanyahu che ha dato l'ordine di effettuare subito raid sulla Striscia.Ha ordinato "all'esercito di effettuare immediatamente potenti attacchi su Gaza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

