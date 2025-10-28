Netanyahu ordina massicci raid immediati su Gaza | scontri a fuoco a Rafah tra Hamas e Idf
Benyamin Netanyahu ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia di Gaza. Lo ha annunciato l’ufficio del primo ministro israeliano. «A seguito di consultazioni sulla sicurezza, il Primo Ministro Netanyahu ha ordinato all’esercito di effettuare immediatamente potenti attacchi nella Striscia di Gaza». Israele accusa Hamas di aver violato il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
