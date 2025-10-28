Netanyahu ordina attacchi massicci sulla Striscia Media | Almeno tre raid su Gaza City bombe vicino a un ospedale

Almeno tre attacchi aerei sono stati sferrati da Israele contro Gaza City, secondo la difesa civile di Gaza, mentre fonti locali riprese dai media internazionali riferiscono che gli attacchi hanno preso di mira un’area vicino al più grande ospedale ancora in funzione nel nord di Gaza. Un missile – ha poi aggiunto al Jazeera citando testimoni oculari – è caduto dietro l’ospedale al-Shifa, vicino a uno degli edifici principali, che è stato ristrutturato e rimesso in servizio. L’attacco ha causato caos e panico tra i pazienti e il personale medico all’interno dell’ospedale. Sui cieli di Gaza City si registra una intensa attività di droni e aerei isreaeliani. 🔗 Leggi su Open.online