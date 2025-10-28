Netanyahu ordina attacchi massicci sulla Striscia Media | Almeno tre raid su Gaza City bombe vicino a un ospedale
Almeno tre attacchi aerei sono stati sferrati da Israele contro Gaza City, secondo la difesa civile di Gaza, mentre fonti locali riprese dai media internazionali riferiscono che gli attacchi hanno preso di mira un’area vicino al più grande ospedale ancora in funzione nel nord di Gaza. Un missile – ha poi aggiunto al Jazeera citando testimoni oculari – è caduto dietro l’ospedale al-Shifa, vicino a uno degli edifici principali, che è stato ristrutturato e rimesso in servizio. L’attacco ha causato caos e panico tra i pazienti e il personale medico all’interno dell’ospedale. Sui cieli di Gaza City si registra una intensa attività di droni e aerei isreaeliani. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Tg1. . Dopo giorni di relativa calma, a #Gaza è di nuovo tensione. E il rischio è quello di una nuova escalation. Israele accusa #Hamas di aver violato il cessate il fuoco e Netanyahu ordina pesanti raid sulla Striscia. Poco fa, i primi bombardamenti. E proprio og - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, la tregua è già finita. Netanyahu ordina massicci raid sulla Striscia: “Hamas ha violato l’accordo di restituzione degli ostaggi” - X Vai su X
Netanyahu ordina “massicci raid” su Gaza: “Hamas viola i patti sugli ostaggi”. Vance: “Scaramucce, la tregua tiene” - Benjamin Netanyahu ha dato l’ordine di effettuare raid immediati su Gaza. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Gaza, la tregua è già finita. Netanyahu ordina massicci raid sulla Striscia: “Hamas ha violato l’accordo di restituzione degli ostaggi” - Benjamin Netanyahu ha dato l’ordine di effettuare raid immediati su Gaza. Scrive ilfattoquotidiano.it
Medio Oriente Netanyahu ordina massicci raid immediati su Gaza - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia di Gaza. Si legge su bluewin.ch