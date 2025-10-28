Netanyahu ordina attacchi massicci su Gaza Scontri a Rafah con l’esercito israeliano | Hamas ha violato la tregua
Benjamin Netanyahu ha dato l’ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia di Gaza. Lo ha annunciato l’ufficio del primo ministro israeliano. «A seguito di consultazioni sulla sicurezza, il primo ministro Netanyahu ha ordinato all’esercito di effettuare immediatamente potenti attacchi nella Striscia di Gaza». Israele accusa Hamas di aver violato il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Nel frattempo, scontri a fuoco si sono verificati oggi – martedì 28 ottobre – a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, fra il partito-milizia e i soldati dell’Idf. Secondo Haaretz, i miliziani avrebbero aperto il fuoco contro le forze dell’Idf con cecchini e missili anticarro e i militari israeliani hanno risposto con fuoco di artiglieria. 🔗 Leggi su Open.online
