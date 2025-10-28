Netanyahu ha ordinato intensi raid su Gaza

La tensione delle ultime ore aveva fatto presagire l'epilogo peggiore

Benjamin Netanyahu ha dato l’ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia di Gaza. Lo ha annunciato l’ufficio del primo ministro israeliano. “A seguito di consultazioni sulla sicurezza, il primo ministro ha ordinato all’esercito di effettuare immediatamente pot - facebook.com Vai su Facebook

Come avevo previsto... ++ Netanyahu, stop a progressi su annessione Cisgiordania ++ (ANSA) - ROMA, 23 OTT - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ordinato al governo israeliano di non fare avanzare i progetti di legge per l'annessione parziale o t - X Vai su X

