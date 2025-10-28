Netanyahu convoca una riunione urgente dopo l’ultima violazione di Hamas

Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione di gabinetto urgente in risposta all’ultima violazione commessa da Hamas nella restituzione dei corpi degli ostaggi. Come riportano i media israeliani, la bara consegnata il 27 ottobre dal gruppo palestinese conterrebbe resti di un prigioniero il cui corpo era già stato riportato in Israele per la sepoltura. Secondo Ynet, Tel Aviv starebbe valutando diverse possibili risposte a queste violazioni, tra cui l’estensione della linea gialla sotto il controllo dell’Idf. Ricerca dei resti degli ostaggi israeliani dispersi a Khan Yunis (Ansa). Hamas avrebbe inscenato il ritrovamento del cadavere. 🔗 Leggi su Lettera43.it

