Netanyahu convoca riunione emergenza dopo violazioni di Hamas

Tv2000.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netanyahu convoca una riunione d’urgenza per valutare le risposte da dare ad Hamas dopo l’ennesima violazione dell’accordo. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Netanyahu convoca riunione emergenza dopo violazioni di Hamas

