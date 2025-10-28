Netanyahu convoca riunione emergenza dopo violazioni di Hamas
Netanyahu convoca una riunione d’urgenza per valutare le risposte da dare ad Hamas dopo l’ennesima violazione dell’accordo. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
