Nessuna solidarietà da M5S e Avs La sinistra dimentica Fiano che sarà audito in Commissione Segre

La senatrice a vita Liliana Segre ha aperto l'ufficio di Presidenza della Commissione Antidiscriminazione "inviando un materno saluto all'onorevole Emanuele Fiano a cui ieri, a Venezia, all'interno dell'Università Ca' Foscari, è stato impedito di parlare di pace in Medio Oriente da alcuni esponenti di gruppi politici giovanili". La solidarietà all'ex deputato - informa sempre una nota - è stata manifestata da tutti i membri presenti alla seduta. Lo stesso ufficio di presidenza ha programmato l'audizione dell'onorevole Fiano in merito a quanto accaduto. "E' un discorso complicato. In generale quando c'è un'aggressione che impedisce a qualcuno di parlare in un luogo pubblico come un'università dove c'è il massimo della libera espressione si tratta di un atto di prevaricazione tipico dei regimi dittatoriali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Nessuna solidarietà da M5S e Avs". La sinistra dimentica Fiano, che sarà audito in Commissione Segre

