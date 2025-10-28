Nessun aumento per i biglietti di metro e mezzi Atm a Milano | cosa è stato deciso

Milanotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I biglietti per metropolitane, tram e autobus e mezzi pubblici Atm a Milano non aumenteranno. Il costo non cambierà. Non ci sarà nessun aumento del biglietto in città. Questa la decisione presa nel corso della riunione dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino della Città. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

nessun aumento biglietti metroMilano, nessun aumento in arrivo per il biglietto Atm. Censi: "Il Comune pagherà l’inflazione, non i cittadini" - Il Comune coprirà con fondi propri i costi dell’inflazione per il 2026: “Una scelta difficile ma necessaria per tutelare chi usa i mezzi ogni giorno” ... Da affaritaliani.it

nessun aumento biglietti metroMilano, il Comune blocca l’aumento del biglietto ATM e copre i costi dell’inflazione - È quanto deciso durante la riunione dell’ Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino che comprende ... Riporta ecodallecitta.it

nessun aumento biglietti metroA Milano nessun aumento del biglietto per i mezzi pubblici - Lo ha deciso l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Lo riporta msn.com

