Nessun aumento per i biglietti di metro e mezzi Atm a Milano | cosa è stato deciso

I biglietti per metropolitane, tram e autobus e mezzi pubblici Atm a Milano non aumenteranno. Il costo non cambierà. Non ci sarà nessun aumento del biglietto in città. Questa la decisione presa nel corso della riunione dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino della Città. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

