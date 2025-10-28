Neri Marcorè al Politeama con Sherlock Holmes Il musical | intrighi e misteri nella Londra Vittoriana

Genovatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 30 ottobre a sabato 1° novembre il palco del Politeama Genovese ospita “Sherlock Holmes. Il musical”: un’entusiasmante avventura con Neri Marcorè, nei panni del più celebre detective di tutti i tempi, a capitanare un cast di oltre venti eccezionali performer.Un musical ricco di colpi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

neri marcor232 politeama sherlockNeri Marcorè al Politeama con “Sherlock Holmes. Il musical”: intrighi e misteri nella Londra Vittoriana - Il musical”: un’entusiasmante avventura con Neri Marcorè, nei panni del più celebre detective di ... Riporta genovatoday.it

neri marcor232 politeama sherlockNeri Marcorè in Sherlock Holmes: Il Musical al Politeama - Da giovedì 30 ottobre a sabato 1 novembre 2025, al Politeama Genovese sempre alle ore 20. Scrive mentelocale.it

Arriva Sherlock Holmes. Al Politeama il musical dei record con Marcorè - Tra gli autori c’è Solito, per 40 anni stimato pediatra in città e scrittore di gialli. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Neri Marcor232 Politeama Sherlock