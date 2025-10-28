Nemmeno con un fiore per le donne | Noi diffondiamo consapevolezza

Formare ‘ambassador’ in grado di far crescere la consapevolezza su abusi e violenze dando loro una “cassetta degli attrezzi“. È il nuovo progetto della rete antiviolenza "Nemmeno con un fiore" del Rhodense e del Garbagnatese. Il ruolo dell’ambassador risponde all’esigenza di allargare la rete sul territorio nella convinzione che "il problema della violenza sulle donne è una questione che riguarda tutti quanti". Il primo corso si è svolto nella sede di Confcommercio a Bollate, una delle 36 realtà aderenti al protocollo d’intesa che comprende forze dell’ordine, istituzioni, associazioni. "Quando parliamo di rete e formiamo insieme una squadra per divulgare la consapevolezza della violenza di genere andiamo a parlare di tutte quelle cose che non si vedono, ma che si trattano agli sportelli tutti i giorni, tutto quello che non emerge, come la violenza psicologica o economica che spesso rimane nascosta ma ha un peso notevole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

