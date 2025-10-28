Nemmeno con un fiore per le donne | Noi diffondiamo consapevolezza
Formare ‘ambassador’ in grado di far crescere la consapevolezza su abusi e violenze dando loro una “cassetta degli attrezzi“. È il nuovo progetto della rete antiviolenza "Nemmeno con un fiore" del Rhodense e del Garbagnatese. Il ruolo dell’ambassador risponde all’esigenza di allargare la rete sul territorio nella convinzione che "il problema della violenza sulle donne è una questione che riguarda tutti quanti". Il primo corso si è svolto nella sede di Confcommercio a Bollate, una delle 36 realtà aderenti al protocollo d’intesa che comprende forze dell’ordine, istituzioni, associazioni. "Quando parliamo di rete e formiamo insieme una squadra per divulgare la consapevolezza della violenza di genere andiamo a parlare di tutte quelle cose che non si vedono, ma che si trattano agli sportelli tutti i giorni, tutto quello che non emerge, come la violenza psicologica o economica che spesso rimane nascosta ma ha un peso notevole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
La bellezza del viso è un fragile ornamento, un fiore che appassisce presto, il bagliore di un istante. Molière - Le donne sapienti - facebook.com Vai su Facebook
“Nemmeno con un fiore” per le donne: "Noi diffondiamo consapevolezza" - Coinvolte 36 realtà per un unico obiettivo: combattere la violenza contemporanea in tutte le sue forme "Anche quelle che non si vedono subito ma che vengono denunciate ai nostri sportelli ogni giorno" ... Si legge su msn.com
A Verbania e a Balangero i fiori per le donne con endometriosi - In Piemonte appuntamento l'8 marzo a Verbania, dalle 10 alle 18 alla bocciofila di Possaccio, e il 9 marzo a Balangero (Torino) dalle 9 alle 13 in Piazza X Martiri con i "Fiori della consapevolezza", ... Segnala ansa.it
8 marzo, Fiori della consapevolezza in piazza per le donne con endometriosi - La forza del girasole e la delicatezza della gerbera per accendere i riflettori sull'endometriosi, malattia ginecologica che interessa circa 3 milioni di italiane, ... Da notizie.tiscali.it