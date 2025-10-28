Nell’emiciclo di palazzo Leopardi Veterani new entry e ’ripescati’
La campanella, come al primo giorno di scuola, è puntuale. Segnale, quando il quarto accademico è superato, ad assessori e consiglieri nel dover prendere posto. Arrivano alla spicciolata. Foto di rito, outfit eleganti, primi contatti con il personale di Palazzo Leopardi. Volti distesi. Delle fatiche della campagna elettorale e trattative postume al voto, solo il ricordo. L’emozione, invece, è tutta nuova. Ci si ritrova tra compagni di banco (aula o partito), si incontrano gli altri: tra avversari politici c’è fairplay. Fermento nel Parlamentino delle Marche. In platea (sopra) un pubblico da grandi occasioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
