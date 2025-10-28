Nella classifica dei migliori hamburger del mondo ora c' è anche l' Italia
Ok, l' hamburger migliore del mondo è quello di Hundred Burgers, a Valencia. Ma nell'ultima, recente classifica mondiale sul tema 25 World's Best - tra ovvi riconoscimenti a pioggia negli Usa e in Gran Bretagna e soli sei premiati in Europa - spicca anche un'eccellenza italiana: in 22esima posizione, quest'anno esordisce infatti il Reburger di Firenze, e la notizia era troppo ghiotta per non approfondirla con i diretti interessati. Il valore della qualità. Reburger di Firenze. Double smashed cheeseburger: due hamburger di manzo pressati e grigliati, conditi con cheddar fuso, cipolla grigliata, cetriolini e salsa cocktail fatta in casa Nicco Leone Ovvero: Hamza Zahouani (34 anni) - nato a Rabat, in Marocco, ma in Italia fin da piccolo - e il suo compagno di studi d'interior design Elio Khalil (30) insieme al fratello Charbel (27). 🔗 Leggi su Gqitalia.it
