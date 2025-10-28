Nella certificazione di Csqa la svolta per il sistema agricolo italiano

Chiamatela svolta. Un riconoscimento che va oltre il valore simbolico e si traduce in un vantaggio concreto per tutto il sistema agricolo italiano. Il Centro di Assistenza Agricola (CAA) di Confagricoltura ha conseguito la certificazione ISO 27001, lo standard internazionale che attesta i più alti livelli di sicurezza nella gestione delle informazioni. A rilasciarla è stato CSQA, organismo di certificazione leader in Italia, che ha attestato il percorso di conformità di Confagricoltura sulla norma. La consegna ufficiale si è svolta nella storica cornice di Palazzo della Valle a Roma, alla presenza di rappresentanti di CSQA – Anna Conte e Luca Valdetara – e dei vertici di Confagricoltura: Roberto Caponi, direttore generale, Vito Antonio Diomeda, consigliere delegato del CAA e Gabriella Proietti, responsabile tecnico. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Nella certificazione di Csqa la svolta per il sistema agricolo italiano

Leggi anche questi approfondimenti

$CSQA e $ACSIItalia interverranno a $Welfair2025 (4-7 nov, Roma) su $SanitàMilitare e $UmanizzazioneDelleCure per un $SistemaSanitario più sicuro e integrato bit.ly/4owL771$Sanità $Healthcare $FieraDiRoma $SistemaSanitarioNazionale $SaluteP - X Vai su X

SERVIZI | CSQA e ACS Italia a Welfair 2025: innovazione e sicurezza nella Sanità #CSQA e #ACSIItalia interverranno in due eventi tematici a #Welfair2025, la Fiera della #Sanità in programma dal 4 al 7 novembre presso la Fiera di Roma. Gli interventi affront - facebook.com Vai su Facebook

Cooperative compliance: pronte le regole per la certificazione del sistema di gestione e controllo del rischio fiscale - Approda in Gazzetta Ufficiale il regolamento con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, disciplina i requisiti che avvocati e commercialisti ... Da ipsoa.it

Certificazione delle competenze in G.U.: il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 ottobre 2025, il decreto che definisce i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgime ... Secondo tecnicadellascuola.it

Asl, concluso l’audit di certificazione del sistema di gestione per la parità di genere - Arezzo, 18 ottobre 2024 – La Azienda USL Toscana sudest sta portando alla conclusione il percorso per la certificazione del sistema di gestione per la parità di genere, che ha messo a frutto le ... Lo riporta lanazione.it