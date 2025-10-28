Nella bara consegnata ieri sera da Hamas i resti di un ostaggio già restituito Netanyahu convoca una riunione urgente

Feedpress.me | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La bara consegnata ieri sera da Hamas a Israele contiene i resti di un ostaggio il cui corpo era già stato riportato in Israele per la sepoltura. I resti non appartengono a nessuno dei 13 ostaggi attualmente ancora detenuti nella Striscia di Gaza. Lo scrive il Times of Israel. La valutazione è stata effettuata dalle autorità a seguito del completamento delle operazioni di identificazione presso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

