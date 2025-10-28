Nella bara consegnata da Hamas ci sono i resti di un ostaggio già restituito | Netanyahu convoca una riunione urgente
Nella bara consegnata da Hamas a Israele nella serata di lunedì non c’erano i resti di uno dei 13 ostaggi attualmente nella Striscia di Gaza, ma alcuni resti di un ostaggio il cui corpo era già stato riportato in Israele per la sepoltura nelle scorse settimane. Lo scrive il Times of Israel, precisando che la valutazione è stata effettuata dalle autorità a seguito del completamento delle operazioni di identificazione presso l’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv. Il finto ritrovamento inscenato da Hamas. Secondo quanto riportato dai testimoni oculari dei riservisti dell’Idf, Hamas avrebbe inscenato il ritrovamento del corpo consegnato ieri. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
L'Idf ha reso noto che la Croce Rossa ha preso in consegna da Hamas il corpo di un ostaggio israeliano, il sedicesimo, a Gaza City e dopo aver portato la bara alle truppe israeliane che si trovano all'interno della Striscia, per una piccola cerimonia presiedut - facebook.com Vai su Facebook
«Nella bara consegnata da Hamas ci sono i resti di un ostaggio già restituito»: Netanyahu convoca una riunione urgente - Nella bara consegnata da Hamas a Israele nella serata di lunedì non c’erano i resti di uno dei 13 ostaggi attualmente nella Striscia di Gaza, ma alcuni resti di un ostaggio il cui corpo era già stato ... Come scrive msn.com
Media, in bara data da Hamas resti ostaggio già restituito - La bara consegnata ieri sera da Hamas a Israele contiene i resti di un ostaggio il cui corpo era già stato riportato in Israele per la sepoltura. Secondo ansa.it
Israele accusa Hamas: resti di un ostaggio già restituito, Netanyahu convoca riunione urgente - Immediata la risposta del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che ha convocato una riunione urgente per valutare una risposta alle violazioni commesse da Hamas nella restituzione dei resti degli ... Come scrive tg.la7.it