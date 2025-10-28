Nella bara consegnata da Hamas ci sono i resti di un ostaggio già restituito | Netanyahu convoca una riunione urgente

Nella bara consegnata da Hamas a Israele nella serata di lunedì non c’erano i resti di uno dei 13 ostaggi attualmente nella Striscia di Gaza, ma alcuni resti di un ostaggio il cui corpo era già stato riportato in Israele per la sepoltura nelle scorse settimane. Lo scrive il Times of Israel, precisando che la valutazione è stata effettuata dalle autorità a seguito del completamento delle operazioni di identificazione presso l’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv. Il finto ritrovamento inscenato da Hamas. Secondo quanto riportato dai testimoni oculari dei riservisti dell’Idf, Hamas avrebbe inscenato il ritrovamento del corpo consegnato ieri. 🔗 Leggi su Open.online