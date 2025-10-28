Nel suo ultimo post la neomamma si mostra con Clara Isabel attaccata al seno sul divano accanto al cane Un gesto semplice che racconta una maternità autentica

U n sabato d’ottobre in famiglia, senza luci di scena né filtri. Cecilia Rodriguez, 35 anni, ha condiviso su Instagram un carosello di immagini che la ritraggono con la figlia Clara Isabel, nata il 15 ottobre, il marito Ignazio Moser e il cagnolino Ercole. Tra le foto, una in particolare ha colpito il pubblico: quella in cui la neomamma allatta la piccola sul divano, in un momento di intimità familiare che ha commosso e conquistato i follower. Ignazio Moser accarezza il pancione di Cecilia Rodriguez nel video più dolce dell’estate X Leggi anche › “Breast Feeling”, il corso online dedicato all’allattamento: semplice, pratico e gratuito Cecilia Rodriguez, la foto mentre allatta Clara Isabel. 🔗 Leggi su Iodonna.it

