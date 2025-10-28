Nel Salernitano Casa dell’Autonomia per donne vittime violenza

Tempo di lettura: 2 minuti Inclusione, empowerment femminile e sviluppo sostenibile: nasce nel Salernitano la prima Casa dell’Autonomia, un progetto innovativo dedicato a donne e madri vittime di violenza. L’iniziativa, presentata quest’oggi nella sala Gelsomino D’Ambrosio del Comune di Campagna, segna un passo concreto verso la libertà, l’indipendenza e la rinascita personale delle donne. All’incontro hanno partecipato il sindaco di Campagna Biagio Luongo, la presidente dell’associazione La Crisalide in Rete Roberta Bolettieri, il sindaco di Contursi Terme Antonio Biscione, la coordinatrice del progetto Samantha Bianchi, il presidente della commissione Bilancio della Regione Campania Franco Picarone e il presidente dell’Azienda Speciale Sele Inclusione Donato Guercio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

