Nel parcheggio del megastore con 1 milione di euro di cocaina nascosto nell' auto con il caveau
Cinque chili di cocaina nascosti in una “cassaforte” artigianale, ricavata nel doppiofondo di un'auto. Un caveau con un sofisticato sistema di apertura dove i poliziotti del commissariato di Legnano (Milano) hanno trovato oltre 5 chili di cocaina. Droga che, se venduta al dettaglio nelle piazze. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Nel parcheggio del megastore con 1 milione di euro di cocaina nascosto nell'auto con il "caveau" - Arrestato un uomo marocchino di 34 anni: i poliziotti del commissariato di Legnano lo hanno fermato a San Giuliano Milanese ... Riporta milanotoday.it