Nel parcheggio del megastore con 1 milione di euro di cocaina nascosto nell' auto con il caveau

Milanotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque chili di cocaina nascosti in una “cassaforte” artigianale, ricavata nel doppiofondo di un'auto. Un caveau con un sofisticato sistema di apertura dove i poliziotti del commissariato di Legnano (Milano) hanno trovato oltre 5 chili di cocaina. Droga che, se venduta al dettaglio nelle piazze. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

