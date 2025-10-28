Nel borsello nascondeva dosi di cocaina marijuana e crack | arrestato 26enne
I carabinieri della stazione di Riposto, con il supporto del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 29enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata nell’ambito di un’attività preventiva di controllo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
