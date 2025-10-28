Nel Belgio che ammazza i giovani sani il sistema stermina anziani e neonati
Siska De Ruysscher, la ventiseienne in attesa di eutanasia, svela dettagli terrificanti: «Un esperto mi disse di gettarmi dal ponte». L’omicidio di Stato in 20 anni ha fatto segnare un’impennata del 1.440 per cento. 🔗 Leggi su Laverita.info
Contenuti che potrebbero interessarti
Siska De Ruysscher, 26 anni, belga, ha scelto di morire “secondo la legge”. Un’altra giovane vita che lo Stato non ha saputo sostenere ma solo lasciare andare! In Belgio il 3,6% dei decessi è per eutanasia, nei Paesi Bassi oltre il 5%: numeri che crescono ogn - facebook.com Vai su Facebook