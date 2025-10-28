Nel Belgio che ammazza i giovani sani il sistema stermina anziani e neonati

Laverita.info | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siska De Ruysscher, la ventiseienne in attesa di eutanasia, svela dettagli terrificanti: «Un esperto mi disse di gettarmi dal ponte». L’omicidio di Stato in 20 anni ha fatto segnare un’impennata del 1.440 per cento. 🔗 Leggi su Laverita.info

