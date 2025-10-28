‘Ndrangheta e politica Millennium ancora in vendita in edicola libreria e store online

È ancora disponibile il numero di MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, che racconta i 186 i politici nazionali e locali finiti sotto inchiesta per presunti rapporti con la ‘ndrangheta negli ultimi 15 anni. Il numero “‘Ndrangheta e politica” si può acquistare in diversi store online ( Amazon, Ibs, Feltrinelli, Mondadori, Liberia Universitaria, Hoepli, Bortoloso ), in edicole e librerie selezionate ( potete trovare qui il punto vendita più comodo per voi ). Oltre alle storie dei politici indagati e del loro esito processuale (non solo in Calabria, in Lombardia per esempio i casi dal 2011 a oggi sono stati 26), il mensile ricostruisce vicende di grande attualità, come i due processi per mafia in corso contro l’ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - ‘Ndrangheta e politica, Millennium ancora in vendita in edicola, libreria e store online

