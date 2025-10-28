NBA Thunder e Spurs mettono la quarta
Los Angeles (Stati Uniti), 28 ottobre 2025 – Gli Oklahoma City Thunder e i San Antonio Spurs sono senza alcun dubbio le due squadre più in forma in questo primo scampo di stagione regolare NBA: nella notte, infatti, entrambe le franchigie hanno infatti ottenuto la quarta vittoria, mantenendo la casella sconfitte ancora intonsa. I Thunder hanno avuto la meglio sui Dallas Mavericks, battuti 101-94. Sugli scudi Shai Gilgeous-Alexander con 23 punti, Chet Holmgren con 18 conditi da 11 rimbalzi. Menzione d’onore, però, la merita anche Isaiah Hartenstein, che ha chiuso a quota 16 punti e 12 rimbalzi, firmando gli unici due canestri mandati a bersaglio da OKC negli ultimi 8’48” e soprattutto stoppando la rimonta dei Mavs, rientrati dal -20 di inizio quarto quarto al -1 a 54” dalla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
