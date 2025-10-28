NBA | Spurs e Thunder restano imbattuti show da 51 punti di Markkanen

San Antonio e Oklahoma City a punteggio pieno nella Western Conference. Vittorie anche per Golden State, Boston e Houston. Murray trascina Denver, Reaves illude i Lakers. Quattro partite e altrettante vittorie: San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder restano imbattuti e continuano a dettare legge nella Western Conference. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

