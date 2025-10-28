NBA i risultati della notte 28 ottobre | Markkanen storico mattatore per i Jazz Thunder e Spurs fanno poker

Undici partite, tante performance di spicco, spettacolo a volontà: questo e altro è accaduto in una notte NBA che resterà per qualche settimana nella memoria di molti dati gli avvenimenti. E il tutto anche se siamo soltanto alla fine di ottobre, con un'intera stagione regolare ancora da dover dispiegare. I Detroit Pistons (2-2) non entrano mai in partita contro i Cleveland Cavaliers (3-1): ne risulta un 95-116 che porta soprattutto la firma di Donovan Mitchell, autore di 35 punti. Per i Pistons tanta fatica realizzativa da parte di tutti, e difatti il massimo si lega ai 12 di Cade Cunningham. Ancora imbattuti i Philadelphia 76ers (3-0), che regolano per 136-124 gli Orlando Magic (1-3) dopo una sfida sempre ad alte percentuali.

