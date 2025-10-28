Nazzareno Carusi designato sovrintendente della Fondazione Petruzzelli

Lidentita.it | 28 ott 2025

Si attende ora la ratifica del Ministero della Cultura L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

