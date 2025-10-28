Nave in fiamme sul Nilo | salvati 60 italiani Ma la crociera prosegue

Salvi ma impauriti. Sessanta italiani sono stati messi in salvo durante una crociera sul Nilo per via di un furioso incendio divampato a bordo. Crociera che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. E' finita bene l'avventura dei passeggeri della 'Empress': a bordo 60 italiani, subito soccorsi e trasferiti dai tour operator su altre imbarcazioni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Nave in fiamme sul Nilo: salvati 60 italiani. Ma la crociera prosegue

