Nave in fiamme sul Nilo con 60 italiani

21.15 A Luxor, sul Nilo, un incendio si è sviluppato sulla nave da crociera "Empress". Una sessantina gli italiani tra le 220 persone a bordo. Tutti i connazionali sono in buone condizioni, spostati su altre navi, così come gli altri passeggeri. La Farnesina e l'ambasciata italiana in Egitto monitorano la situazione. Il Console d'Italia al Cairo si recherà sul posto per continuare a prestare la massima assistenza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

