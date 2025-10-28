Nave da crociera in fiamme sul Nilo | a bordo sessanta italiani Tajani informato

La nave da crociera “Empress”, con circa sessanta italiani a bordo, ha preso fuoco a Luxor, sul fiume Nilo in Egitto. Lo fa sapere la Farnesina in un post su X specificando che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è informato e segue l’evoluzione della vicenda insieme all’ambasciata al Cairo. Nel post si legge che i nostri connazionali passeggeri della nave “sarebbero in buone condizioni “. Il ministero invita a contattare l’ambasciata o l’Unità di crisi per qualunque segnalazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nave da crociera in fiamme sul Nilo: a bordo sessanta italiani. “Tajani informato”

News recenti che potrebbero piacerti

La donna è stata trovata senza vita a Lizard Island dopo essere scomparsa dal gruppo durante un'escursione organizzata dalla nave da crociera - facebook.com Vai su Facebook

Crociera sul Nilo in fiamme, a bordo 60 italiani: l'incendio partito dalla cucina. Farnesina: «Stanno bene» - La Farnesina e l'ambasciata al Cairo monitorano la situazione a Luxor, dove ha preso fuoco la nave da crociera 'Empress', con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in ... Si legge su ilgazzettino.it

Crociera sul Nilo, nave in fiamme con a bordo 60 italiani: incendio partito dalla cucina, cosa sta succedendo - La Farnesina e l'ambasciata al Cairo monitorano la situazione a Luxor, dove ha preso fuoco la nave da crociera 'Empress', con a bordo circa 60 italiani, che ... Segnala leggo.it

Egitto, in fiamme una nave da crociera sul Nilo: 60 italiani a bordo - La Farnesina e l’ambasciata italiana in Egitto, monitorano la situazione a Luxor, dove sul Nilo ha preso fuoco la nave da crociera “Empress”, con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in buone cond ... Lo riporta msn.com