Nave da crociera in fiamme sul Nilo | a bordo sessanta italiani Sono in salvo

La nave da crociera “Empress”, con circa sessanta italiani a bordo, ha preso fuoco a Luxor, sul fiume Nilo in Egitto. Lo fa sapere la Farnesina in un post su X specificando che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è informato e segue l’evoluzione della vicenda insieme all’ambasciata al Cairo. Nel post si legge che i nostri connazionali sulla nave “sarebbero in buone condizioni “. Il ministero invita a contattare l’ambasciata o l’Unità di crisi per qualunque segnalazione. Il tour operator Corsini Travels, una delle compagnie che stanno assistendo i passeggeri, conferma all’agenzia di stampa AdnKronos che gli italiani “sono tutti in salvo”, anche se “hanno perso ovviamente i loro documenti, rimasti a bordo della Empress”: “Sono stati trasferiti su un’altra nave per continuare il viaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nave da crociera in fiamme sul Nilo: a bordo sessanta italiani. “Sono in salvo”

