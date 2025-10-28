Nave da crociera a fuoco | paura sul Nilo A bordo 60 italiani | che succede

Paura in navigazione a Luxor, in Egitto, dove una nave da crociera ha preso fuoco sul Nilo. A bordo si trovavano circa 60 italiani. Secondo le informazioni diffuse dal ministero degli Esteri del Cairo, i connazionali sono tutti "in buone condizioni". La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Il Cairo seguono da vicino l'evoluzione della situazione, in costante contatto con le autorità locali e con il tour operator responsabile del viaggio. La Farnesina fa sapere che sta monitorando la situazione a Luxor, dove ha preso fuoco la nave da crociera - "Empress" il nome del natante - con a bordo circa 60 italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nave da crociera a fuoco: paura sul Nilo. A bordo 60 italiani: che succede

Altre letture consigliate

La donna è stata trovata senza vita a Lizard Island dopo essere scomparsa dal gruppo durante un'escursione organizzata dalla nave da crociera - facebook.com Vai su Facebook

Egitto, nave da crociera con 60 italiani va a fuoco: paura sul Nilo. Che succede - Paura in navigazione a Luxor, in Egitto, dove una nave da crociera ha preso fuoco sul Nilo. Scrive iltempo.it

Crociera sul Nilo, nave in fiamme con a bordo 60 italiani: incendio partito dalla cucina, cosa sta succedendo - La Farnesina e l'ambasciata al Cairo monitorano la situazione a Luxor, dove ha preso fuoco la nave da crociera 'Empress', con a bordo circa 60 italiani, che ... Come scrive leggo.it

A fuoco una nave da crociera sul Nilo, 60 gli italiani: sono in buone condizioni - "La Farnesina e l'ambasciata italiana in Egitto monitorano la situazione a Luxor, dove ha preso fuoco la nave da crociera 'Empress', con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in buone condizioni". Lo riporta huffingtonpost.it