Natale torna il Motobabbo con la partecipazione di oltre mille moto

Veneziatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il Motobabbo a Mirano. L'appuntamento è per Sabato 6 Dicembre 2025. Motobabbo è un motoraduno solidale unico nel suo genere. Giunto alla 22° edizione, ha già donato decine di migliaia di euro a Casa Nazareth di Chirignago, il centro di accoglienza diurna per minori in difficoltà guidato da. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

natale torna motobabbo partecipazioneCorsa di Babbo Natale. Torna l’appuntamento - Mentre sono già aperte le iscrizioni per la settima edizione della Half Marathon Città di Montecatini Terme che si ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Natale Torna Motobabbo Partecipazione