Natale torna il Motobabbo con la partecipazione di oltre mille moto
Torna il Motobabbo a Mirano. L'appuntamento è per Sabato 6 Dicembre 2025. Motobabbo è un motoraduno solidale unico nel suo genere. Giunto alla 22° edizione, ha già donato decine di migliaia di euro a Casa Nazareth di Chirignago, il centro di accoglienza diurna per minori in difficoltà guidato da. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Il Natale si avvicina. E con esso torna anche l’iniziativa “Natale in una scatola di scarpe” (WiS) in Alto Adige. L’azione di beneficenza è iniziata in Alto Adige nel 1999 e si svolge quindi quest’anno per la 27ª volta. Con questa iniziativa mondiale di ispirazione cr - facebook.com Vai su Facebook
Corsa di Babbo Natale. Torna l’appuntamento - Mentre sono già aperte le iscrizioni per la settima edizione della Half Marathon Città di Montecatini Terme che si ... Lo riporta msn.com