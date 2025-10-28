Natale in Alto Adige | Mercatini sapori e relax al MONDI Hotel Cermes a 3 km da Merano

Il MONDI Hotel Cermes, a soli 3 km da Merano, è la base ideale per vivere alcuni dei Mercatini di Natale più suggestivi dell’Alto Adige: non solo i celebri mercatini cittadini, ma anche quelli più raccolti nei castelli, nei masi e nei borghi della valle. Ecco una guida pratica con le date, gli highlights e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Natale in Alto Adige: Mercatini, sapori e relax al MONDI Hotel Cermes (a 3 km da Merano)

Argomenti simili trattati di recente

Il Natale si avvicina. E con esso torna anche l’iniziativa “Natale in una scatola di scarpe” (WiS) in Alto Adige. L’azione di beneficenza è iniziata in Alto Adige nel 1999 e si svolge quindi quest’anno per la 27ª volta. Con questa iniziativa mondiale di ispirazione cr - facebook.com Vai su Facebook

Alta Badia in inverno: sci e mercatini di Natale - L’Alta Badia, situata nel cuore del territorio dolomitico, è la porzione a monte della Val Badia, una delle valli più conosciute dell’Alto Adige, sia per gli stupendi paesaggi che offre, sia in estate ... Segnala chedonna.it

Alto Adige: i mercatini più magici d'Italia - L’Alto Adige è fatto di città storiche e borghi medievali, di antiche tradizioni e di pure innovazioni, dove il Natale è un modo di vivere, di sentire le cose. Riporta tgcom24.mediaset.it

Il Natale dei sogni esiste: mercatini ed eventi tra le vie di Bolzano - Tra chalet profumati, luci scintillanti e musica dal vivo, Bolzano regala l’Avvento più autentico d’Italia. Lo riporta siviaggia.it