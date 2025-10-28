Naspi Dis-Coll Iscro | stop all’indennità di disoccupazione per chi rifiuta un posto di lavoro
L’indennità di disoccupazione a rischio per chi rifiuta lavori. Lo prevede la bozza di dl «Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza e le politiche sociali» che finirà oggi in consiglio dei ministri. Il Siisl diventerà infatti una specie di sentinella dei percettori di indennità come Naspi, Dis-Coll, Iscro. Segnalando, spiega Italia Oggi, quelli con poco interesse sulle offerte di lavoro. E per quelli che non accettano un posto di lavoro equivalente all’ultima occupazione, con sede distante fino a 20 km, ne decreterà l’automatica decadenza. Il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. 🔗 Leggi su Open.online
