Naspi chi rifiuta un'offerta di lavoro perderà l'assegno di disoccupazione | le nuove regole

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge sulla sicurezza sul lavoro che prevede anche diverse strette per percettori di Naspi, Dis-Coll e Iscro. Tra le novità: chi non si iscrive alla piattaforma Siisl, oppure rifiuta un'offerta di lavoro idonea in un Comune entro 20 chilometri, perderà il diritto all'assegno di disoccupazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

