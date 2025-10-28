Nasce Nova Ventures mille soci per sostenere le startup italiane nelle prime fasi di vita
Si apre ufficialmente al pubblico la raccolta di capitali di Nova Ventures su CrowdFundMe, con l’obiettivo di costruire il più grande polo italiano dedicato alle startup early-stage ovvero nelle primissime fasi di vita, quando l’idea sta prendendo forma e l’azienda sta iniziando a strutturarsi. Nata dalla fusione tra Open Seed e Seed Money, “due realtà – si legge in una nota – consolidate del venture capital nazionale, Nova Ventures riunisce oggi una community di circa 1.000 soci attivi, un portafoglio diversificato con più di 20 startup e una governance altamente qualificata”. “Abbiamo unito competenze, esperienze e relazioni per creare un ecosistema che sostiene l’innovazione fin dalle prime fasi – spiega Francesco Zorgno, presidente di Nova Ventures -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
