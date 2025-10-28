Nasce Nova Ventures mille soci per sostenere le startup italiane nelle prime fasi di vita

Ildenaro.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre ufficialmente al pubblico la raccolta di capitali di  Nova Ventures  su  CrowdFundMe, con l’obiettivo di costruire  il più grande polo italiano dedicato alle startup early-stage ovvero nelle primissime fasi di vita, quando l’idea sta prendendo forma e l’azienda sta iniziando a strutturarsi.  Nata dalla fusione tra Open Seed e Seed Money, “due realtà – si legge in una nota –  consolidate del venture capital nazionale, Nova Ventures riunisce oggi una community di circa 1.000 soci attivi, un portafoglio diversificato con  più di 20 startup e una governance altamente qualificata”. “Abbiamo unito competenze, esperienze e relazioni per creare un ecosistema che sostiene l’innovazione fin dalle prime fasi –  spiega  Francesco Zorgno, presidente di Nova Ventures -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

