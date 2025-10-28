Nasce Lagunas il progetto che monitora il volo degli uccelli per tutelare le aree naturali | VIDEO

Veneziatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella cornice della mostra cartografica della Bonifica, presso l’Infopoint della Bonifica di San Donà di Piave, martedì 28 ottobre è stato presentato il progetto Lagunas (Localizzazione Avifauna per una Gestione Netcentrica Ambientale Sostenibile) e i primi risultati. Area test del progetto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

