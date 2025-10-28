Nasce la Biblioteca delle Biblioteche | a Venezia la più grande rete di arte e architettura del mondo | VIDEO
È stato firmato questa mattina il protocollo di intesa tra enti e istituzioni della città di Venezia per la cooperazione in materia di biblioteche e sviluppo culturale dei servizi nell’ambito del progetto “Venezia Città Campus”.Il protocollo – nato per valorizzare e rendere visibile, attraverso. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
