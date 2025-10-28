Nasce il Mondiale di tapis roulant | World Athletics si allarga al mondo indoor montepremi di lusso

Technogym e World Athletics (la Federazione Internazionale di atletica) hanno presentato RUN X, il primo Mondiale di corsa su tapis roulant. Si tratterà della prima competizione virtuale di corsa indoor, che riunirà atleti professionisti e appassionati nei centri fitness e sportivi di tutto il mondo. Technogym, leader mondiale nel settore del wellness, dell’allenamento atletico e della salute e fornitore ufficiale delle ultime dieci edizioni dei Olimpiadi, e World Athletics, hanno svelato l’evento a Milano, alla presenza del fondatore e CEO di Technogym Nerio Alessandri, del presidente di World Athletics Sebastian Coe e del campione mondiale dei 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

