Nasce il Distretto dei borghi lacustri La sinergia di cinque comuni può rilanciare le attività produttive

Riconosciuto formalmente da Regione Lombardia il Distretto diffuso del commercio dei Borghi lacustri: una nuova e strategica area economica che unisce i comuni di Ispra, Brebbia, Cadrezzate con Osmate, Comabbio e Ranco in partnership con Confcommercio Ascom Varese. Il Distretto, con Ispra nel ruolo di comune capofila, si estende su un territorio di circa 42 chilometri quadrati e nasce per valorizzare i territori e le attività economiche presenti, consolidando l'offerta commerciale e guardando con attenzione al turismo. Va sottolineato che il Distretto, dal punto di vista naturalistico, è caratterizzato dai laghi Maggiore, di Comabbio e Monate, meta di turisti che provengono da tutto il mondo.

