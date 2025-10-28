Narni il corto Futuro premiato al Fano Film Festival | protagonisti Giovanni affetto da Sma e la sua classe della Luigi Valli
La 37esima edizione del "Fano International Film Festival" ha visto protagonista Giovanni, un ragazzo narnese affetto da Sma. Insieme a lui l'intera classe, la seconda E della scuola secondaria di primo grado "Luigi Valli" dell’istituto comprensivo di Narni Scalo, che ha ricevuto il primo premio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
