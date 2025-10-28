Napoli ufficiale la formazione contro il Lecce | prima da titolare per Lang
"> È ufficiale la formazione del Napoli per la gara delle 18.30 contro il Lecce. Antonio Conte sceglie il turnover in vista del match di sabato contro il Como e torna al modulo 4-3-3, rinunciando a Kevin De Bruyne dopo l’infortunio subito contro l’Inter. Quattro i cambi rispetto alla sfida del “Maradona” con i nerazzurri e una novità importante: Noa Lang parte titolare per la prima volta in stagione. La formazione ufficiale del Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
