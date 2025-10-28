Napoli troppi gli infortuni | la squadra è troppo fragile? Le possibili cause
Il Napoli di quest’anno si ritrova ad essere sfortunatissimo, con varie assenze che stanno condizionando la sua stagione. Ultimo Kevin De Bruyne, che starà fermo almeno per quattro mesi e si sottoporrà ad un intervento Kevin De Bruyne si ferma Quello del centrocampista belga è solo l’ultimo dei gravi infortuni capitati all’interno della squadra azzurra . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
I trend di TikTok si sono impossessati della nostra pagina azzurra, ma questa volta con ancora più nostalgia Sveglia ragazzi, sono passati fin troppi giorni #SSCNapoli #Mertens #Osimhen #McTominay #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook
. @sscnapoli | Conte: “C’è delusione, ma certe cose non accadono mai per caso. Dovremo essere bravi a invertire la tendenza. 9 giocatori nuovi secondo me sono troppi” - X Vai su X
Napoli, troppi gli infortuni: la squadra è troppo fragile? Le possibili cause - Il Napoli di quest'anno si ritrova ad essere sfortunatissimo, con varie assenze che stanno condizionando la sua stagione. Come scrive dailynews24.it
Troppi infortuni, ora la squadra va difesa. Il ciclo terribile chiede serenità all’interno - Presidente e ambiente collaborano per il rilancio. Riporta napoli.repubblica.it
I muscoli fragili del Napoli, si riflette sulla causa degli infortuni (Gazzetta) - Da Buongiorno a Lobotka, da Lukaku a Hojlund: i muscoli fragili del Napoli, si riflette sulle cause di infortuni ormai sistematici ... Si legge su ilnapolista.it