Napoli tornano Hojlund e Rrahmani | Conte rivede la luce in vista di Lecce
"> Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ritrova due pedine fondamentali. Hojlund e Rrahmani tornano finalmente in gruppo e sono stati convocati per la trasferta di oggi a Lecce, pronti a partire dalla panchina dopo rispettivamente tre e nove partite di assenza. Un segnale incoraggiante per Antonio Conte, che dopo i duri colpi subiti con gli infortuni di Meret e De Bruyne inizia a intravedere qualche spiraglio di speranza. Il prossimo obiettivo, scrive ancora il Corriere dello Sport, è il recupero di Lobotka, regista e cervello del centrocampo azzurro, ritenuto dallo staff tecnico un elemento chiave nelle due fasi di gioco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche questi approfondimenti
I giallorossi vincono al Mapei Stadium e tornano al primo posto insieme al Napoli #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Domenica 19 ottobre alle 17:00 tornano le improvvisazioni-concerto a Napoli per @pianocitynapoli, alle Gallerie d’Italia: «Abiding Egos»! Ingresso libero (posti limitati) Dettagli: https://pianocitynapoli.it/eventi/abiding-egos-alberto-forino/… #pianocityn - X Vai su X
Lecce-Napoli, probabili formazioni: tornano Hojlund e Rrahmani, riecco Lucca - Il Napoli è già a Lecce: gli azzurri sperano di ritrovare la giusta verve anche in trasferta dopo la vittoria contro l'Inter di sabato scorso. Come scrive ilmattino.it
Napoli, Hojlund e Rrahmani tornano a disposizione: convocati con il Lecce - Nel giorno dell'ufficialità del lungo stop di De Bruyne, il Napoli ritrova Hojlund e Rrahmani. Si legge su msn.com
SKY - Ugolini: "Napoli? Hojlund e Rrahmani a disposizione contro il Lecce, stop di 3-4 mesi per De Bruyne" - Massimo Ugolini, giornalista, ha parlato del Napoli a Sky Sport: "De Bruyne? Lo riporta napolimagazine.com