Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ritrova due pedine fondamentali. Hojlund e Rrahmani tornano finalmente in gruppo e sono stati convocati per la trasferta di oggi a Lecce, pronti a partire dalla panchina dopo rispettivamente tre e nove partite di assenza. Un segnale incoraggiante per Antonio Conte, che dopo i duri colpi subiti con gli infortuni di Meret e De Bruyne inizia a intravedere qualche spiraglio di speranza. Il prossimo obiettivo, scrive ancora il Corriere dello Sport, è il recupero di Lobotka, regista e cervello del centrocampo azzurro, ritenuto dallo staff tecnico un elemento chiave nelle due fasi di gioco.

© Napolipiu.com - Napoli, tornano Hojlund e Rrahmani: Conte rivede la luce in vista di Lecce