Napoli sprint record per Lukaku | nuova data del rientro

In casa Napoli arrivano buone notizie anche fuori dal rettangolo verde. Romelu Lukaku, infortunatosi lo scorso Agosto durante l’ultima amichevole pre-season contro l’Olympiacos, sembrerebbe molto vicino al rientro in campo. L’attaccante belga, di fatti, ha bruciato le tappe e l’infortunio sembra, ormai, quasi alle spalle: la prossima settimana tornerà a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti con i compagni di squadra. Lukaku brucia le tappe: ecco quando può tornare in campo. Il brutto infortunio subito in estate è quasi del tutto smaltito. Inizialmente si temeva il peggio, la stagione sembrava compromessa, poi la possibilità di tornare per la Supercoppa italiana è diventata sempre più concreta, fino alle ultime notizie che vedono Big Rom ancor più vicino al ritorno in campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, sprint record per Lukaku: nuova data del rientro

