Napoli sofferente ma vincente a Lecce | sono due i grandi protagonisti
Il Napoli soffre tantissimo, ma batte per 1-0 il Lecce al Via del Mare. Decide il match la rete di Anguissa sulla punizione battuta da Neres, dopo che Milinkovic-Savic era riuscito a parare il rigore calciato da Camarda. Lecce-Napoli, la cronaca del match. Gli azzurri sono stati autori di un primo tempo con un netto predominio nel gioco, ma privo di palle gol molto importanti ad eccezione di una parata in uscita di Falcone su Olivera. Nella ripresa, il Napoli è costretto a cambiare Lang per infortunio (dentro Neres ). Il Lecce entra comunque molto meglio in campo e conquista un calcio di rigore al minuto 56. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
