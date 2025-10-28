Napoli scelta fatta | ecco chi prenderà il posto di De Bruyne nella lista UEFA

La decisione è arrivata: secondo Repubblica, il Napoli, per non perdere il posto in lista UEFA, escluderà De Bruyne dalla lista Champions.?Al suo posto entrerà il giovane difensore Luca Marianucci. La scelta ha, chiaramente, l’obiettivo di garantire profondità alla squadra nelle prossime gare europee. Napoli, Marianucci al posto di De Bruyne in lista UEFA. Luca Marianucci, 19 anni, sarà il sostituto in lista UEFA azzurra.?Per il ragazzo è un’opportunità enorme: potrebbe debuttare in Champions già a novembre. Con De Bruyne out, quindi, il Napoli perde regia e visione, ma guadagna la possibilità di lanciare un giovane. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

