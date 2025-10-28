Napoli non c’è pace per De Bruyne | l’ultimo annuncio spiazza tutti

Le parole di Pierpaolo Marino a ‘Il Bello del Calcio’ su ‘Televomero’ non sono passate inosservate. L’ex direttore sportivo del Napoli, intervenuto dopo la vittoria con l’ Inter, ha offerto un punto di vista sorprendente sull’infortunio di Kevin De Bruyne. Secondo Marino, lo stop del belga potrebbe persino giovare alla squadra di Antonio Conte, permettendo al gruppo di ritrovare equilibrio e fluidità di gioco. Una dichiarazione che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Marino: “De Bruyne è un problema per il Napoli”. Nel suo intervento, Marino ha espresso un giudizio netto sull’impatto del fuoriclasse belga all’interno del sistema di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, non c’è pace per De Bruyne: l’ultimo annuncio spiazza tutti

Contenuti che potrebbero interessarti

Convegno a Napoli del 17 ottobre: Educazione alla pace e critica al militarismo - facebook.com Vai su Facebook

Israeliani e palestinesi, entrambi a Napoli per partecipare ai MED Dialogues organizzati dal Ministero degli Esteri. Napoli crocevia della pace nel cuore del Mediterraneo. L’Italia protagonista del dialogo e della diplomazia. - X Vai su X

Pace: Acli, oggi tappa a Napoli della Carovana “Peace al Work” - Oggi, venerdì 19 settembre, alle ore 15:30, presso il Museo della Pace di Napoli in via De Pretis 130, si terrà una tappa della Carovana della Pace 2025. Si legge su agensir.it

Napoli, il film di De Laurentiis: vuole un sequel scudetto - Nel titolo del film celebrativo del quarto scudetto del Napoli c’è tutto il senso di quello che è stato e di ciò che sarà. Lo riporta corrieredellosport.it

Napoli, De Laurentiis: "Il calcio così com'è concepito è destinato a morire a causa dei costi" - Questa mattina, al termine della proiezione della prima del film sul quarto Scudetto del Napoli e della conferenza del regista Giuseppe Marco Albano, è intervenuto anche il presidente azzurro Aurelio ... Scrive tuttomercatoweb.com